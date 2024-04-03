Шаляпин получил роскошное наследство

Умерла бабушка его друга в Сочи.

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Прохор Шаляпин получил в наследство недвижимость. Бабушка его друга завещала артисту половину квартиры в 400 «квадратов» в Сочи. Пожилая женщина умерла во время просмотра популярного ток-шоу.

«Она умерла с пультом в руке, смотрела Соловьева. Давайте передадим ему большое спасибо. Она очень переживает и начинает кричать… Сердце и все», — цитирует певца издание «Страсти».

Напомним, недавно Шаляпин принял участие в шоу «Сокровища императора», где компанию ему составила бывшая жена Лариса Копенкина. Пара развелась порядка шести лет назад.