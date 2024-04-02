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Певица Валерия подарила Пригожину словарь из-за неправильного произношения слова

Певица Валерия призналась в беседе с телеведущим Борисом Корчевниковым, что однажды подарила мужу, продюсеру Иосифу Пригожину, орфографический словарь на день рождения.

Валерия рассказала об оригинальном подарке Пригожину
© РИА Новости

Валерия решила вручить такой оригинальный подарок по двум причинам. Артистка призналась, что тогда испытывала финансовые трудности. Второй причиной стало неправильное произношение слова «хозяева» у шоумена. Певица уточнила, что на тот момент они только познакомились.

«В тот момент мои финансы пели романсы, я подумала, что надо придумать что-то оригинальное. Он очень своеобразно произносил слов «хозяева», ставил ударение в конце слова. Взяла словарь, нашла это слово, подчеркнула, закладочку вложила и подарила ему. Чтобы никогда в жизни он это слово больше не произносил на старый манер», — поделилась исполнительница.

Подарок стал напоминанием первых дней знакомства пары. В 2024 году артистка и продюсер отметят фарфоровую свадьбу — 20 лет брака. Пригожин и Валерия поженились 5 июня 2004 года в Кутузовском отделе ЗАГС города Москвы.

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