Стало известно, сколько стоит отдых Ксении Собчак в Дубае

Журналистка Ксения Собчак отдыхает в номере с услугами дворецкого стоимостью 2,3 миллиона рублей. Об этом сообщают «Страсти».

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Ксения Собчак выбрала пятизвездочный отель Burj Al Arab в Дубае. Источник отмечает, что она остановилась в номере категории «Двухуровневый суперлюкс с двумя спальнями». Помимо приличной площади номера в 335 кв. м, в распоряжении Собчак также услуги личного дворецкого, который готов помочь в профессиональной упаковке и распаковке гардероба, чистке обуви и сопровождении отдыха.

На официальном сайте отеля указано, что в номере есть две спальни с двумя санузлами, вид на море, гардеробная, рабочая зона с компьютером, туалетно-косметические принадлежности Hermès категории «люкс». Стоимость номера составляет 2,3 миллиона рублей за неделю проживания.

Телеведущая Ксения Собчак провела экскурсию по двухуровневому люксу. Знаменитость решила отвезти семилетнего Платона на каникулы в его любимый город. Журналистка подчеркивала, что сын всегда просится в Дубай, и она разделяет интерес ребенка к такому отдыху.