Вдова Пьера Нарцисса рассказала о ревности дочери к ее новому мужу

Вдова Пьера Нарцисса Валерия Калачева призналась в шоу «Звезды сошлись», что дочь Каролина ревновала ее к новому мужу Евгению Шахраю.

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«Были и такие мысли: «Ты папу предаешь!», на что я отвечала: «Каролина, мы не предаем папу, он всегда с нами мысленно». Ей сейчас 18», — объяснила певица.

Пьера Нарцисса не стало 21 июня 2022 года. Ему было 45 лет.

8 декабря 2024 года стало известно, что Калачева вышла замуж за музыканта Евгения Шахрая, который старше женщины на 23 года. 9 декабря вдова Нарцисса сообщила, что планирует сыграть свадьбу 31 мая 2024 года.

Калачева рассказала, что знакома с Шахраем очень давно. По словам девушки, возлюбленный был всегда рядом, но она никогда это не замечала. Они пересекались на различных концертах и мероприятиях. Композитор был другом Нарцисса.

В марте Калачева сообщила, что не планирует заключать брачный контракт с Шахраем из-за отсутствия необходимости. Артистка заявила, что она с мужем любят друг друга и готовы «отдать друг другу все».