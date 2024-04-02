Лукинский объяснил, почему у Петросяна и Степаненко нет общих детей

Юморист Николай Лукинский заявил в шоу «Звезды сошлись», что юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко хотели общих детей в браке.

По словам Лукинского, у Петросяна и Степаненко не получалось завести малыша.

«Я знаю. У Евгения Ваганыча любимое занятие — делать детей, я это точно знаю», — отметил юморист.

Петросян был женат пять раз. Его первой женой была Белла Кригер. В их браке родилась дочь Виктория. Второй женой артиста стала Анна Козловская, дочь оперного певца Ивана Козловского. Супруги прожили в браке полтора года. В третий раз артист женился на искусствоведе Людмиле.

С 1985 по 2018 год Петросян был женат на Елене Степаненко. А в 2019-м сыграл свадьбу с Татьяной Брухуновой.

В сентябре 2020 года Петросян опубликовал фото с шестимесячным сыном от Брухуновой. Его назвали в честь отца артиста Вагана Межлумовича.

13 марта 2024 года Брухунова опубликовала семейное фото, держа на руках дочь. Жена артиста скрывала свою вторую беременность, поэтому в сети появились слухи, что девочку выносила суррогатная мать. Женщина опровергла эту информацию.