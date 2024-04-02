Музыкальный обозреватель связал популярность Орбакайте в Израиле с Пугачевой

Российский музыкальный обозреватель Владимир Полупанов связал популярность певицы Кристины Орбакайте в Израиле с ее матерью, исполнительницей Аллой Пугачевой. Своим мнением он поделился в разговоре с изданием «Абзац».

Отмечается, что в конце июня Орбакайте планирует дать концерты в четырех городах Израиля, билеты на которые практически полностью распроданы. По мнению музыкального обозревателя, именно Пугачева оказывает влияние на восприятие жителей страны ее дочери. Он добавил, что не удивлен аншлагу исполнительницы за границей.

Конечно, мама помогает дочери. В Израиле огромная русскоязычная диаспора, пополнившаяся за счет уехавших из России после начала специальной военной операции на Украине. В нашей стране Кристине, наоборот, мешает эта близкая родственная связь. Отмена концертов в России -- в том числе шлейф токсичности от Аллы Пугачевой

Собеседник издания также добавил, что сам бы предпочел пойти на концерт другой, более талантливой исполнительницы: «У Кристины узкий диапазон голоса, он очень слабый. В последние годы она уже не танцует как в молодости. Я бы десять раз подумал, прежде чем покупать на нее билет».

Полупанов подчеркнул, что в России у Орбакайте будущего нет — по его мнению, ей будет проблематично выступать даже на частных корпоративах, так как богатые и влиятельные люди «не захотят, чтобы на них попал шлейф токсичности от Орбакайте».

Ранее артистка покинула США после скандала с выступлением в одном из баров Нью-Йорка.