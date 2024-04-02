Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин попросил президента России Владимира Путина лишить певца Филиппа Киркорова звания народного артиста, соответствующее обращение оказалось в распоряжении NEWS.ru. Общественник указал на участие исполнителя в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, а также обвинил его в поддержке ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Бородин раскритиковал Киркорова за «недостойное поведение» и «хамство», а также напомнил о скандальном инцидента с участием артиста и режиссера Марины Яблоковой.

Филипп Киркоров выступил на праздничном концерте в Кремле перед пустым залом

Она обвинила певца в том, что 4 декабря 2010 года в ходе репетиции церемонии «Золотой граммофон-2010» в Кремле он разозлился и ударил ее в лицо, начал таскать ее за волосы и бить ногами. В конечном счете стороны пошли на мировую.