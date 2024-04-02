Певица Анна Асти возвращается на сцену

Приостановившая выступления после скандальной «голой» вечеринки певица Анна Асти объявила о возвращении на сцену и новом концертном туре по городам России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в ее Telegram-канале.

Асти приняла участие в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой с дресс-кодом almost naked (почти голый), которая прошла в московском клубе «Мутабор» 20 и 21 декабря 2023 года. После публикации фото и видео с вечеринки разразился скандал и у участников мероприятия, в том числе и Асти, начали отменять концерты. СМИ сообщали, что в январе артистка вместе с мужем покинула Россию, а после возвращения снизила гонорар с 10 до 7 млн рублей.

Сегодня в Telegram-канале певицы было опубликовано заявление по поводу ее концертной деятельности.

«Мы едем в тур и все концерты состоятся! Наша команда всегда соблюдает меры безопасности, следить за порядком также будут сотрудники Росгвардии, ОМОНа и полиции. Очень жду вас, чтобы вместе классно провести время, спеть любимые песни и зарядиться энергией друг от друга!» - написала артистка.

Она также отметила, что концерт в Краснодаре переносится на 10 сентября, так как «это самая ближайшая свободная дата у площадки».

Ранее стало известно, что Анна Асти посетила детскую клиническую больницу в Казани, где выступила перед онкобольными детьми и оказала им помощь продуктами и дорогостоящим препаратом. Также в своем Telegram-канале она заявила о том, что перевела миллион рублей в «Российский Красный Крест» на помощь семьям погибших и пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле».