Пасынок Газманова отказался от фамилии певца

Пасынок Олега Газманова - Филипп - принял решение о смене фамилии с Газманова на Муравьева. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Так, он выбрал для себя девичью фамилию его матери.

Пасынок Газманова - совладелец ООО «Фрейтер». Предприятие занимается грузоперевозками. Выручка компании уже составила более миллиарда рублей.

Корректировки внесены в Единый государственный реестр юрлиц. Канал отмечает, что Филипп мог сменить фамилию по причине внесения певца в санкционный список Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Австралия ввела санкции против 55 физических лиц из России, в числе которых оказались артисты Николай Басков, Олег Газманов и Филипп Киркоров.