Названа причина смерти Либерж Кпадону из "Дома 2"

Стала известна причина смерти Либерж Кпадону, прославившейся своим участием в "Доме 2". Ранее сообщалось, что она могла умереть в своей квартире за 41 день до того, как ее обнаружили.

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Однако соседи женщины уверяли, что видели ее 21 марта.

Надежда Кпадону подтвердила смерть дочери после операции. Хирургическое вмешательство она перенесла в начале года. До вскрытия выдвигались две версии причины внезапной кончины Либерж, в том числе осложнения после операции на легких.

"Мне сегодня позвонила Надя Ермакова, сказала, что вскрытие показало, что у нее была остановка сердца. Это официальная причина смерти. Увы, тяжелые препараты, транквилизаторы вместе с алкоголем сделали свое дело… В 36 лет сердце просто так не останавливается", - заявила "СтарХиту" парапсихолог и приятельница Кпадону Джулия Лу.

Она также отметила, что знакомые Кпадону привыкли к ее периодическим "пропажам" на 2-3 недели и не придали значения ее молчанию.