«Придавит полдеревни»: шоумен раскрыл состояние замка Пугачевой и Галкина

Замок певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в подмосковной деревне Грязь стоит на мягкой почве и начинает проседать, сообщил NEWS.ru шоумен Стас Барецкий. Он возмутился тем, что звездные супруги оставили такое большое строение без присмотра. По его словам, здание может рухнуть и придавить половину деревни.

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Как можно бросить такое большое здание? Оно стоит, кстати, на мягкой почве, проседает, фундамент дает трещину, нужно постоянно просушивать помещения, чтобы все не лопнуло под тяжестью, чтобы замок не рухнул и не придавил половину деревни Грязь. Плюс у меня там любимый магазинчик, рядом с замком, — сказал он.

Барецкий также заявил, что купил замок артистов и поселил там своих родственников. По его словам, в особняке сейчас проживают около 30 человек. При этом, отметил он, в доме звездной четы до сих пор остаются их вещи.

Ранее Галкин опубликовал ролик, в котором впервые за долгое время упомянул брошенный в деревне Грязь замок. Он рассказал, что раньше выращивал там помидоры, огурцы и другие овощи, и они по-прежнему растут на том участке. По словам Галкина, урожай не пропадает, его собирают новые жильцы. Таким образом артист дал понять, что продавать особняк в Грязи они с супругой Аллой Пугачевой не планируют.