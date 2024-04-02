Экстрасенс рассказал Билану страшные факты из прошлого

Речь шла о работе с Юрией Айзеншписом-

Дима Билан принял участие в съмках программы «Битва экстрасенсов», где один из участников заявил, что жизнь артиста висела буквально на волоске. Все происходило в начале 2000-х, когда исполнитель работал с продюсером Юрием Айзеншписом.

Экстрасенс назвал его Джокером, который пил кефир, а своему подопечному запрещал курить. Билан подтвердил эти факты. Также участник шоу заявил, что Айзеншпис пошел на сделку с дьяволом. Именно поэтому в свое время погибли Виктор Цой и Леонид Нерушенко. Третьим мог быть сам Билан, но, к счастью, все обошлось.