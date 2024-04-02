Пригожин высказался о переезде из России

Продюсер Иосиф Пригожин, который отмечает 2 апреля 55-летний юбилей, высказался о переезде из России за рубеж. В интервью mk.ru он заявил, что не собирается покидать страну, поскольку это — его дом.

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«Я считаю так: где родился — там и пригодился. Россия — это мой родной дом. Я, конечно, люблю путешествовать, смотреть на мир, самое мое большое хобби — это путешествие. Но уехать из дома...» — поделился Иосиф Пригожин.

По мнению супруга певицы Валерии, ему, как и всем другим знаменитостям, не смысла ехать за рубеж, поскольку у каждого в России – свой дом, родные и близкие.

«Кому мы там нужны? Нас нигде не ждут. Поэтому живу там, где пригождаюсь, где меня знают, где я полезен, где у меня друзья. Родина — это же не просто место проживания, где находится твоя квартира или дом, — это место, где все твои близкие и родные, где у тебя друзья, знакомые», — заявил продюсер.

Иосиф Пригожин признался, что надеется и в дальнейшем жить в Москве.

«Я надеюсь, что я буду всегда жить в Москве, и мне никогда никто не укажет на дверь. Буду жить, пока не прогонят», — заключил он.

Ранее сообщалось о том, что Иосиф Пригожин рассказал об изменениях в российском шоу-бизнесе.