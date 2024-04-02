Cтало известно, кто сейчас живет в замке Пугачевой и Галкина*

Шоумен Стас Барецкий заявил NEWS.ru, что приобрел замок певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в подмосковной деревне Грязь и поселил там своих родственников. По его словам, в особняке сейчас проживают около 30 человек.

Там мои родственники выращивают овощи и так далее. Плюс свою бывшую я туда устроил, она хозяйством занимается. В замке идет жизнь, все двигается. Я ничего не придумываю, приезжаю спокойно, соседи знают. Видите, у Максима проблемы с визитом в Россию, а Пугачева не торопится. Люди должны покинуть замок, так как я его купил. Они не спешат, поэтому я перевез туда своих родственников, человек 30. С друзьями ходим в баню, у меня вход свободный, — добавил Барецкий.

По его словам, в доме звездной четы до сих пор остаются их вещи.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева может выпустить дуэт с малоизвестным артистом к своему 75-летию, которое наступит 15 апреля. Отмечается, что это будет грустная композиция о разлуке.

До этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что в России началась процедура признания Пугачевой иностранным агентом. По его словам, наделить российскую певицу соответствующим статусом просит Министерство юстиции РФ.