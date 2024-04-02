Пригожин назвал большую ошибку Пугачевой

Певица Алла Пугачева имела полное право оставить страну и уехать за границу вслед за мужем, но она совершила большую ошибку, когда раскритиковала тех, кто не может сделать тоже самое, сказал NEWS.ru Иосиф Пригожин. По его словам, то, что наговорила певица за последние два года, вызывает «оторопь».

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Когда великая женщина, поющая «живи спокойно страна, я у тебя одна», оставляет эту страну и уезжает за мужем, это понятно, но она совершает большую ошибку, критикуя всех, кто остался и кто не может себе позволить уехать по многим причинам. И то, что эта умная женщина позволила себе сделать за последние два года, вызывает оторопь, потому что это не соответствует ее образу и масштабу личности, это разочаровало и уже неинтересно, — сказал Пригожин.

Продюсер добавил, что Пугачева была «терминатором» и диктатором в отрасли шоубизнеса, главной «мафиози», очень влиятельным человеком в стране наравне с президентом, и она могла бы оставаться такой же влиятельной и сейчас, но сделала другой выбор.

2 апреля Пригожину исполняется 55 лет. Он пришел в шоу-бизнес и продюсирование в конце 1980-х годов и учился у легендарного продюсера Юрия Айзеншписа, который взял его к себе помощником. Пригожин работал с Кристиной Орбакайте, Дидюлей, Вахтангом Кикабидзе, группами «Сплин», «Парк Горького», «Божья коровка» и многими другими артистами. С начала 2000-х годов он преимущественно занимается продвижением певицы Валерии, которая является его женой.

Ранее Пригожин заявил, что Пугачева может петь и выступать, сколько хочет, никто не вправе решать за певицу, когда ей уходить со сцены. Продюсер отметил, что до глубокой старости выступали Фрэнк Синатра, Тони Бэннет, Изабелла Юрьева и многие другие большие артисты, и ничего плохого в этом нет.