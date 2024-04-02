«Не боюсь стареть»: Валерия оставила послание Пригожину

Певица Валерия трогательно поздравила с днем рождения супруга музыкального продюсера Иосифа Пригожина, которому 2 апреля исполнилось 55 лет. На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) артистка назвала мужа своей стеной, опорой, вдохновением и уверенностью в завтрашнем дне. По словам Валерии, рядом с супругом ей ничего не страшно.

Йосечка, дорогой мой, вот и ты теперь дважды отличник! Поздравляю тебя, лучшего мужа на свете, с днем рождения! Ты моя стена и опора, мое вдохновение и уверенность в завтрашнем дне. С тобой ничего не страшно, я даже не боюсь стареть, потому что ты уже 21 год смотришь на меня такими же влюбленными глазами, как и в тот день, когда мы встретились, — написала Валерия.

Певица добавила, что ей почти никогда не бывает скучно с супругом. Валерия заявила, что пережила с Пригожиным пандемию COVID-19, ни разу не поссорившись. В заключение артистка написала, что не представляет жизни без мужа, и пожелала имениннику здоровья.