Принца Гарри втянули в секс-скандал с участием рэпера P. Diddy

Принца Гарри втянули в скандал с американским рэпером P. Diddy. Об этом во вторник, 2 апреля, пишет РИА Новости.

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Рэпера обвиняют в проведении вечеринок, во время которых происходила торговля людьми. Согласно данным суда, принц Гарри как минимум раз встречался с исполнителем на публичном мероприятии в 2007 году.

Кроме того, в иске на 30 миллионов долларов, который подал к исполнителю продюсер Родни Лил Род, утверждается, что на вечеринках была детская проституция. Также рэпер подозревается в нескольких эпизодах насилия над несовершеннолетними. Его вечеринки посещали актеры, певцы и другие знаменитости, передает агентство.

В начале марта бывшая стриптизерша Кэрри Рояль грозилась опубликовать в Сети фотографии обнаженного принца Гарри. По словам девушки, кадры, о которых идет речь, были сделаны на вечеринке в Лас-Вегасе в 2012 году.

Старший научный сотрудник института Европы РАН Олег Охошин рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», почему принцу Гарри никогда не занять королевский престол. По словам эксперта, одной из основных причин являются плохие отношения Гарри с королевской семьей. На это особенно повлиял выход скандальной книги Гарри.