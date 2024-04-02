Shot: Слепаков* оборвал последние связи с Россией

Комик и актер Семен Слепаков (признан в РФ иностранным агентом) ликвидировал свое ИП, тем самым избавившись от последнего бизнеса в России. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot. Газета.Ru

«Решение вступило в силу накануне. Через это ИП Слепаков получал деньги по рекламе и другим контрактам», — говорится в сообщении. Ura.Ru

В октябре 2023 года стало известно, что Слепаков продал квартиру в Москве за 295 млн рублей. Бывшая недвижимость комика расположена в московском комплексе напротив памятника Петру I, недалеко от Крымской набережной и парка «Музеон». Lenta.ru

* признан в РФ иностранным агентом