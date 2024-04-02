Shot: Слепаков* оборвал последние связи с Россией

Комедийный актер Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) закрыл свое индивидуальное предприятие (ИП) в РФ, оборвав последние связи с РФ. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Решение вступило в силу накануне. Через это ИП Слепаков получал деньги по рекламе и другим контрактам», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Слепаков подал заявление о ликвидации своего ИП, через которое получал доход от рекламы и от других контрактов. В список иноагентов комик попал в апреле 2023 года, передает телеканал 360. Актер получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции на Украине. Слепаков не смог оспорить свой статус в суде, передает РАПСИ.

*Внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента