Стало известно, сколько потратил Тимати на 10-летие дочери

Рэпер Тимати потратил порядка 20 млн рублей на празднование 10-летия дочери Алисы. Об этом сообщает Telegram-канал "Звездач" со ссылкой на декоратора Льва Воробьева.

По словам эксперта, только украшение зала в стилистике "Гарри Поттера" обошлось исполнителю примерно в пять миллионов рублей, а аренда особняка - в 1,5 млн рублей. На мероприятии выступал Филипп Киркоров, а стоимость торта, считает Воробьев, составила 350 тыс. рублей.

30 марта сообщалось, что дочь рэпера Тимати Алиса Юнусова устроила вечеринку в стиле Гарри Поттера. На вечеринке присутствовали более 20 гостей. На дне рождения также были ее бабушка Симона и мать Алена Шишкова. Однако отец Алисы Тимати пропустил праздник из-за поездки с новой девушкой, моделью Валентиной Ивановой в Японию.

Зимой 2021 года появились слухи, что рэпер Тимати встречается с моделью Валентиной Ивановой. В конце апреля 2022-го влюбленные впервые вместе вышли в свет. Пара появилась на концерте в честь юбилея Филиппа Киркорова. Кроме того, они вместе посетили свадьбу Оксаны Самойловой и Джигана в декабре того же года. Сейчас рэпер не скрывает свой роман с моделью. Тимати и Валентина иногда выкладывают в социальные сети совместные фотографии.

У рэпера есть двое детей. В 2014 году модель Алена Шишкова родила Тимати дочь Алису. В 2019-м артист стал отцом во второй раз. У него появился сын Ратмир от блогерши Анастасии Решетовой.