Леонтьев отметил свое 75-летие в одиночестве в московской квартире

Стало известно, что певец Валерий Леонтьев тайно вернулся в Москву, чтобы отметить свое 75-летие. Он закрылся в московской квартире и провел вечер в одиночестве.

Общаться с публикой или со СМИ исполнитель не захотел и не стал открывать дверь даже многолетней поклоннице Елене, сообщает НТВ.

Более того, телохранители звезды угрожали «вынести женщину из подъезда в разобранном виде».

При этом певец Филипп Киркоров подтвердил, что Леонтьев планировал встретить юбилей в полном одиночестве. По словам поп-короля российской эстрады, Леонтьев отличается скромностью и никогда ничего не празднует.

Между тем, ранее стало известно, что Леонтьев не собирается больше давать концерты. Такое решение артист объяснил своим возрастом. Он признался, что такие выступления на массовую аудиторию он не выдерживает.

«Жанр, на который я положил полвека, не терпит дряхлости. Я сделал в 2019 году, на свое 70-летие, шоу в Москве в Кремле, в Питере в «Октябрьском» и ушел. Без соплей и слез», - поделился Леонтьев.

При этом он подчеркнул, что не собирается организовывать прощальные концерты для «выколачивания денег» из публики. Также Леонтьев выразил благодарность фанатам, которые поздравили его с 75-летием.