Лазарев подал заявку на регистрацию своего имени в качестве бренда

Певец Сергей Лазарев подал заявку на регистрацию товарного знака со своим именем, а также соответствующей монограммы из двух букв, образующих сердце. Об этом свидетельствует документация Федеральной службы интеллектуальной собственности (Роспатент).

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Артист планирует зарегистрировать товарные знаки по классам международной классификации № 16, № 25, № 35 и № 41. Такой вид патента позволит певцу печатать и продавать брендированную канцелярию, одежду, в том числе шубы и нижнее белье, а также заниматься рекламой, маркетингом и организацией шоу, передает агентство городских новостей «Москва».

В конце марта Лазарев объявил о перерыве в выступлениях из-за эмоционального выгорания. Он также сообщил, когда планирует вернуться к проведению концертов.

Аактер и телеведущий Дмитрий Нагиев также приступил к регистрации своего имени в качестве бренда. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на заявку в Роспатент.

В начале февраля певец Сергей Лазарев дал сольный концерт в Сыктывкаре. Настоящей звездой того вечера стала пенсионерка Лидия Уляшева, видеозапись с ярким танцем которой распространилась в Сети. Однако выяснилось, что у женщины нелегкая судьба.