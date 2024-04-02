Zivert показала, чем занимается после ухода со сцены

Певица Zivert (Юлия Зиверт)недавно объявила о временном уходе со сцены. Сейчас артистка активно занимается своим здоровьем и ментальным состоянием.

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Несмотря на паузу в карьере из-за проблем со здоровьем, Юлия активно ведет личный блог.

В этот раз артистка показала свои ежедневные занятия – исполнительница систематически занимается спортом. На снимках, которые Zivert разместилав Сети, она позирует в сером коротком спортивном костюме.

Артистка занимается спортом дома, у нее есть необходимый инвентарь и утяжелители, которые девушка крепит к ногам.

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«Ежедневная рутина», - подписала снимок Юлия.

Несмотря на уход со сцены, Юлия остается наставником в музыкальнмо шоу «Голос».

Напомним, в сети появились новые фото больной Zivert. Также артистка сняла автобиографичный фильм.