Лоза объяснил, почему Земля не может быть круглой

Артист верен своей теории.

Юрий Лоза верен своей теории о том, что Земля плоская. Артист побывал в гостях у Бориса Корчевникова, где вновь выдвинул свои версии о планете.

По мнению исполнителя хита «Плот», самолеты и корабли передвигаются по плоской земле. Еще одно доказательство того, что земля не круглая, а плоская — движение воды в реках. Певец уверен, что по шарообразной поверхности реки не могут течь.