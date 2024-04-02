«Никем не доказан»: Лоза объяснил, почему Земля не может быть круглой
Артист верен своей теории.
Юрий Лоза верен своей теории о том, что Земля плоская. Артист побывал в гостях у Бориса Корчевникова, где вновь выдвинул свои версии о планете.
По мнению исполнителя хита «Плот», самолеты и корабли передвигаются по плоской земле. Еще одно доказательство того, что земля не круглая, а плоская — движение воды в реках. Певец уверен, что по шарообразной поверхности реки не могут течь.
«Закон всемирного тяготения никем не доказан. Нет всемирного тяготения как такового. Есть гравитация. Есть какая-то конструкция снизу, под нами, позволяющая притягивать предметы", — рассказал артист в программе 'Жизнь и судьба» на канале «Россия 1».