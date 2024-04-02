Раскрыты имена участников нового сезона шоу «Три аккорда»

Участниками нового сезона музыкального шоу «Три аккорда» на Первом канале станут Анна Семенович, Mia Boyka, Валерия Ланская и Виктор Салтыков, сообщает StarHit. Кресла жюри займут Михаил Шуфутинский, Любовь Успенская, Игорь Матвиенко и Сергей Трофимов. Первый выпуск программы покажут в эфире 14 апреля.

Согласно правилам шоу, конкурсанты представляют на сцене свою интерпретацию шлягера в соответствии со стилистикой программы. В число участников нового сезона также вошли Доминик Джокер, Владимир Маркин, Жасмин и Сергей Войтенко. В необычном образе перед судьями и зрителями предстанет Никита Малинин, известный по участию в «Фабрике звезд». Ведущим «Трех аккордов» станет актер Максим Аверин.

Ранее сообщалось, что бывшая солистка группы «ВИА Гра» Ольга Меганская стала участницей нового шоу «Невеста. Экстра любовь», где она будет бороться за сердце холостяка — экстрасенса Константина Гецати. Артистка покинула коллектив Константина Меладзе в 2020 году. По словам Меганской, сотрудничество с продюсером сделало ее счастливой. Певица назвала честью возможность исполнять песни Меладзе, даже не будучи в золотом составе «ВИА Гры».