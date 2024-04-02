Стало известно об отмене концерта Стаса Михайлова в Челябинске

В Челябинске не состоится большой юбилейный концерт российского эстрадного певца Стаса Михайлова, запланированный на 4 апреля, следует из данных на официальном сайте концертной площадки МТС Live Холл. Мероприятие перенесли на 22 мая. Причины этого решения не уточняются.

Все купленные билеты действительны на новую дату. Михайлов должен был выступить в Челябинске в рамках тура, посвященного 55-летнему юбилею.

Это второй концерт Михайлова, дата которого была изменена. Ранее стало известно о переносе его выступления, запланированного в Екатеринбурге на 6 апреля. Оно состоится 21 мая.

Ранее стало известно, что российские звезды записали альбом с песнями Муслима Магомаева в помощь жертвам теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Участие в записи альбома под названием «Голос мой услышь» приняли Валерия, Полина Гагарина, Владимир Пресняков, Стас Михайлов, Ваня Дмитриенко и другие артисты.

До этого Стас Михайлов пожелал здоровья Алле Пугачевой после вопроса корреспондента Zvezdanews о видеообращении певицы к нему. Речь идет о заявлении Примадонны, в котором она отметила, что «нормальные люди» в Россию не возвращаются. Она также посоветовала Михайлову зарабатывать в РФ, пока «есть возможность».