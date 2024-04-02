Кристина Орбакайте покинула США после скандала с концертом

Певица Кристина Орбакайте покинула США после того, как там разгорелся скандал из-за ее концерта в баре Бруклина. Теперь артистка находится во Франции.

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В личном блоге дочь Аллы Пугачевой рассказала поклонникам, что улетела из Америки, чтобы некоторое время побыть в Европе. По всей видимости, она решила устроить себе небольшой отпуск после нескольких выступлений в России.

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«Ну что… Париж, как всегда, веселится и танцует», - сообщила Орбакайте и показала жизнерадостных французов своих фанатам.

Напомним, что Кристина предпочла покинуть США после того, как в Нью-Йорке разгорелся скандал вокруг ее концерта в одном из баров Бруклина. Певица договорилась спеть в заведении, и организаторы предпочли представить появление Орбакайте, как сюрприз. Однако он порадовал немногих. Завсегдатаи площадки стали возмущаться, что из-за российской артистки их заставили платить немалые деньги. Поэтому многие стали экстренно отменять бронирование столиков в день появления вокалистки на сцене.

Ранее портал «Страсти» рассказал, как изменилась жизнь Кристины Орбакайте после эмиграции Аллы Пугачевой. Материал читайте на нашем сайте.