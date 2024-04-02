Прошедшая в конце прошлого года в Москве «голая вечеринка» является ментальной агрессией против России, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление советника министра обороны РФ Андрея Ильницкого.

По его словам, данные инструменты разрабатывают США и Североатлантический альянс. Эксперт назвал это «технологиями деградации». Сама «голая вечеринка», по мнению Ильницкого, является актом ментальной агрессии, направленной на раскол и разложение российского общества, прежде всего – молодежи.

Участник СВО вступился за гостей голой вечеринки Ивлеевой

Таким образом, прошедшее событие, вызвавшее большой общественный резонанс, — элемент разрушения государства через деградацию элит. Подход предполагает стирание национальной истории и культуры, доминирование меньшинств, имитацию легитимной власти.

Советник указал, что сегодня характер военных действий меняется радикально, поражение ментальной сферы противника становится важнее, чем контроль над его территорией.