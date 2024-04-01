Александр Васильев раскрыл главный секрет Познера

Журналист Владимир Познер имеет три паспорта и может говорить на трех языках — русском, французском и английском. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил историк моды Александр Васильев.

По его мнению, именно в знании трех языков и заключается секрет успеха Познера.

«Он блестяще владеет английским, французским и русским. Познер всегда был между этих трех стран. Это человек, который всю жизнь занимался спортом, играл в теннис, любил молодых женщин, вел активный образ жизни и продолжает его вести», — добавил Васильев.

Напомним, что 1 апреля Познеру исполнилось 90 лет. Несмотря на то, что журналист не планировал публичного празднования юбилея, Первый канал показал документальный фильм «Владимир Познер. 90 минут». Картина имеет восемь частей, каждая из которых посвящена определенному отрезку его жизни.