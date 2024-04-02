Галкин* проговорился о жителях поместья в Грязи

Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) рассказал, что в замке в Грязи есть кому ухаживать за огородом. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

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Максим Галкин* выложил видео, на котором он собирает урожай в Израиле. Артист поделился, что на его участке рядом с домом растет много фруктов. На кадрах Галкин срывает спелые апельсины и рассказывает, что после переезда из России ему пришлось сменить огурцы на авокадо.

«У меня сменился репертуар на приусадебном участке. Раньше мы выращивали помидоры, огурцы, лук и все остальное. Но все растет, кстати, в Подмосковье, есть кому это съесть… А сейчас у нас репертуар: авокадо, маракуйя, лимоны и апельсины. Апельсины хороши, смотрите», — показал на камеру один из плодов юморист.

Галкин* добавил, что с осторожностью собирает плоды стоя на стремянке, так как у него запланированы концерты в Израиле.

Напомним, пока Алла Пугачева вместе с супругом находятся в Израиле, их недвижимость в России регулярно попадает в новостные сводки. Сообщалось, будто поместье в Грязи продают за 500 миллионов рублей, но желающих приобрести его за эту стоимость так и не нашли.

Ранее мы писали о том, что Станислав Садальский объяснил, как Галкину* удается собирать залы за границей.

*признан иноагентом на территории РФ.