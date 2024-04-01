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Шоумен Солнцев рассказал, что акушерка спасла жизнь матери его ребенка

Шоумен Гоген Солнцев признался, что акушерка спасла жизнь матери его ребенка во время опасных домашних родов. Его цитирует kp.ru.

Гоген Солнцев рассказал об опасных домашних родах
© Газета.Ru

43-летний Солнцев подтвердил, что принимал участие в домашних родах 45-летней Полины Давыдовой, принявшей решение в последний момент не ехать в больницу.

«У меня же нет никакого медицинского образования, я лишь подавал полотенца, как ассистент. А потом все вышло из-под контроля, и я думал, что еще чуть-чуть и потеряю ее и ребенка», — признался он.

По словам Солнцева, профессиональная акушерка смогла спасти женщину, иначе все могло бы «закончиться страшно». Он призвал не повторять его опыт.

«И призываю всех женщин рожать только в роддомах, потому, что домашние роды — это крайне опасное мероприятие», — сказал он.

Сейчас сыну Солнцева и Давыдовой несколько месяцев, его имя не раскрывают.

Жена Гогена Полина — дочь его экс-супруги, пенсионерки Екатерины Терешкович, с которой шоумен развелся в 2021 году. У женщины есть двое сыновей 17 и 18 лет от первого брака.

О том, что ребенка Солнцеву родила именно Давыдова, он рассказал накануне.

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