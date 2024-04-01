Мама звезды "Дома 2" рассказала про обстоятельства, предшествовавшие ее гибели

Надежда Кпадону, мама звезды "Дома 2" Либерж Кпадону, рассказала, как вышло, что они узнали о смерти дочери так поздно.

Напомним. Тело молодой женщины, перенесшей операцию, пролежало в квартире 41 день - МЧС вызвали обеспокоенные характерным запахом соседи медиа-персоны.

Как пояснила Надежда, так уж сложилось, что примерно в это же время в больницу попал и отец Либерж - и тоже на операцию: "все почти одновременно происходило".

"У нас такая неразбериха произошла. Папе операцию сделали, я за ним ухаживала. И я этот момент пропустила, когда стала дочери звонить, у нее уже был отключен телефон", - приводит слова матери звезды ИА "Регнум".

Либерж Кпадону родилась 17 декабря 1987 в Санкт-Петербурге. Ее отец Аддаха Жильбера Кпадону - родом из Африки, учился во Франции, затем приехал в Россию - поступать в Санкт-Петербургский горный университет.

После школы Либерж переехала в Москву. Попав на "Дом 2", строила отношения с Глебом Клубничкой. Встречаться с Евгением Рудневым, через какое-то время пара поженилась, но через полгода брак распался.

По данным из открытых источников, у Кпадону была школа танцев, также она пробовала себя в музыке, записывая песни.