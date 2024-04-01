Певица, телеведущая и актриса Ольга Бузова вернулась в Россию. Об этом знаменитость сообщила поклонникам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Недавно 38-летняя Ольга Бузова улетела на отдых в другую страну. Несмотря на то что певица была в отпуске, она продолжала общаться с фанатами. На прошлой неделе знаменитость опубликовала фото в купальнике. А сегодня телеведущая рассказала, что прилетела в Москву.

Артистка выложила снимок, где предстала в черных легинсах, белой футболке, рубашке в клетку, кожаном бомбере и белых кроссовках. Ольга Бузова также надела розовую кепку и очки для зрения. Знаменитость позировала рядом с большой корзиной цветов.

«Оля дома», — написала телеведущая.

Недавно Ольга Бузова отправила деньги в приют «Добрый дом», в котором живут 300 собак. Сотрудники в социальных сетях сообщили, что у животных осталось корма только на 10 дней. Телеведущая не только помогла финансово, но и рассказала о приюте своим поклонникам.