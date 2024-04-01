Экс-возлюбленная Канье Уэста рассказала о его требованиях носить «голые» наряды

Американская актриса и фотомодель Эмбер Роуз рассказала о требованиях рэпера Канье Уэста во время их романа. Ее слова приводятся в подкасте бизнесвумен Бетенни Франкель.

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Экс-возлюбленная музыканта рассказала, что он заставлял ее носить «голые» наряды с самого начала их отношений. По ее словам, она всегда была консерватором, но из-за чувств к Уэсту легко согласилась на это.

«Это были мои первые отношения со знаменитостью. Он много знает о моде и всегда хотел, чтобы я одевалась очень сексуально», — пояснила знаменитость.

После расставания с рэпером Роуз долго не могла избавиться от сексуального образа, которым ее наделила общественность. При этом она отметила, что когда пыталась возразить Уэсту, то сталкивалась с негативной реакцией со стороны его продюсеров.

«Я помню, как изо всех сил боролась за то, чтобы не быть другим человеком», — призналась она.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст захотел отомстить телезвезде Ким Кардашьян с помощью новой жены, дизайнера Бьянки Цензори. По словам анонимных инсайдеров, рэпер в восторге от успеха бренда Skims, который принадлежит его бывшей супруге. В связи с этим он запланировал создать собственную компанию по производству нижнего белья.