Дочь Маликова отсудила деньги у калужской швейной фабрики

Дочь Дмитрия Маликова Стефания отсудила денежные средства у швейной фабрики, которая расположена в Калуге. Речь идет о сумме в 100 тыс. рублей, передает Shot.

24-летняя Стефания посчитала, что сотрудницы предприятия плохо пошили новую коллекцию одежды для ее бренда Dress by Stesha.

По данным Telegram-канала, девушка заказала пошив платьев и блуз на калужской швейной фабрике. Она внесла аванс а размере 100 тысяч рублей. Хозяин предприятия утверждает, что Стефания ранее была довольна качеством работы специалистов. Она сотрудничала с фабрикой почти два года.

Отмечается, что очередную партию одежды недавно разослали покупательницам Dress by Stesha. Стоимость мини-платьев в среднем составила 30 тысяч рублей.

Однако хозяйку магазина работа швей не устроила, и она отказалась выплачивать фабрике оставшуюся сумму — еще 117 тысяч рублей. Это побудило руководство предприятия подать на Стефанию в суд. Вместе с тем доказательства, что работа выполнена хорошо, предоставлены не были. В этой связи аванс пришлось вернуть.

«По словам бизнесмена, у блогерши сменились технологи, они и забраковали работу калужских швей. Так что весенняя коллекция, как и все последующие, отшиваться будет точно не в Калуге», — отмечает канал.

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