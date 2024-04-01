Собчак уехала вместе с сыном из России

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак улетела вместе со своим сыном Платоном из России. Об этом знаменитость сообщила поклонникам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Ксения Собчак решила отвезти сына на его каникулы в Дубай. Журналистка выбрала этот город, потому что, по ее словам, Платон очень любит его. Телеведущая и ее наследник остановились в одном из самых дорогих отелей Дубая — Burj Al Arab, который расположен на собственном острове.

«Детские каникулы я жду больше всего на свете. В нашей школе они чаще обычного, но короткие. В этот раз на неделю приехали в Дубай — Платон обожает это место», — рассказала Собчак.

Журналистка воспитывает сына Платона от актера Максима Виторгана. Журналистка и режиссер сыграли свадьбу в 2013 году, однако в марте 2019-го объявили о расставании. В сентябре того же года Ксения Собчак вышла замуж за театрального режиссера Константина Богомолова. Для обоих этот брак стал вторым. Режиссер был женат на актрисе Дарье Мороз, которая родила ему дочь Анну.

Ксения Собчак и Константин Богомолов пригласили на свадьбу звездных друзей, в том числе журналиста Владимира Познера, актера Игоря Верника, певца Филиппа Киркорова, продюсера Яну Рудковскую, актрису Марию Шумакову и фигуристку Татьяну Навку.