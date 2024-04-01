Киркоров намекнул на причины размолвки с Давой

Певец Филипп Киркоров впервые намекнул на возможные причины размолвки с блогером и рэпером Давой (настоящее имя Давид Манукян). Это случилось в эфире шоу «Маска».

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Киркоров решил, что Дава скрывается под маской Акулы, однако там оказался певец Артем Качер. После он предположил, что Дава спрятался в костюме Перца, и упрекнул того в двуличности и умении создать положительный образ.

«Какой же вы все-таки романтик, хоть вы и скрываетесь под такой брутальной маской, но вы в душе романтик или так умело вешаете лапшу китайскую на уши», — сказал Киркоров.

Киркоров и Дава дружили и вместе записывали песни, однако через некоторое время общение оборвалось.

Накануне Киркоров в эфире программы «Ты не поверишь» выразил мнение, что Валерий Леонтьев вернется на сцену после отпуска.