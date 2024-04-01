Скончался еще один член команды КВН «Одесские джентльмены»

Участник команды Клуба веселых и находчивых (КВН) "Одесские джентльмены" Александр Теплицкий ушел из жизни в Одессе. Об этом сообщает кинокритик и обозреватель Сусанна Альперина в своем Telegram-канале.

"Один за другим уходят Джентльмены", - говорится в публикации.

По словам Альпериной, в прошлом она вместе с Теплицким трудилась в газете "Одесский вестник".

"Все это было в другой жизни... Но Саша умер в этой. Светлая память", - заключила она.

Команда КВН "Одесские джентльмены" становилась чемпионом Высшей лиги КВН в сезоне 1986/1987 годов, а также в 1990 году.

В ночь на 1 апреля Альперина сообщила, что известный юморист, капитан команды КВН "Одесские джентльмены" Светослав Пелишенко скончался в возрасте 72 лет.