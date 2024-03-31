Бородина прокомментировала негативные высказывания хейтеров

Ксения Бородина заявила, что искренне не понимает, почему на нее выливают столько негатива, ведь она не делала зла другим людям, а всего добилась сама. Об этом она поговорила с Ляйсан Утяшевой в рамках YouTube-шоу «Дерзкая готовка», сообщает СтарХит.

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«Недавно разговаривала с одной девушкой, она работает в пиаре, я ее спросила: „Вот как ты считаешь, почему есть негатив в мой адрес? Вот по-хорошему, я никогда не жила с папиками, я никого не уводила из семьи, я не родилась какой-то супермажоркой, какой-то крутой. Я же сама пробивала свой путь и всего добилась“», — сказала бывшая ведущая «ДОМа-2».

Ее собеседница объяснила, что виной тому- ее самостоятельность и прямолинейность.

«И она мне говорит: «Ты очень категорична, люди этого не любят. Люди любят мягкость, когда ты извиняешься, когда ты податлива, глупа, часто ошибаешься и признаешь свою вину. А у тебя либо черное, либо белое. Развелась — значит ни слезинки, послала на три буквы — значит послала, обидели — значит заступилась за себя. И если не права, ты говоришь: ‚Да, я не права, но…» И обязательно объяснишь. Поэтому людям несвойственно испытывать к тебе жалость»», — уточнила Ксения.

Бородина призналась, что могла бы притворяться с целью пиара, но тогда бы ей пришлось пойти против себя.

«Мне это несвойственно. Я всю жизнь, если мне давали пощечину, вставала и шла дальше», — резюмировала она..

Сейчас теледива сожалеет, что упустила много времени в общении с дочерью из-за постоянной погони за успехом и новыми проектами. Бородина признается, тогда в ее жизни был тяжелый период, она искала любые способы заработать деньги.

Однако это привело к пробелам в воспитании Маруси. Спустя время Ксения она осознала, что хочет больше времени проводить дома с семьей.

После появления второго ребенка, дочери Теоны, Ксения уделяет наследницам много времени.