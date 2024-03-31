Кудрявцева рассказала, как восстанавливается после переломов

Лера Кудрявцева получила серьезную травму во время подготовки шоу «Звезды» на НТВ. Репетировала танцевальный номер и упала после прыжка.

Телезвезду увезли в больницу, где диагностировали сложный перелом. Кудрявцевой сделали операцию с пересадкой сухожилий, пишет портал vokrug.tv.

В шоу «Ты не поверишь!» она рассказала, насколько тяжело дается восстановление. Помимо всего, еще несколько месяцев придется носить специальный ортез.

«Две недели я была буквально в аду. Сейчас уже лучше, но нога не сгибается совсем», — сообщила Лера.

Кудрявцева вышла на работу, но пока еще передвигается с костылями. От обуви на высоком каблуке придется отказаться навсегда.

Сложнее всего ей вернуться к вождению автомобиля. Раньше телеведущая практически никогда не пользовалась услугами водителя. Теперь же самостоятельно ездить она не может.

«Правая нога педальная, при любом воздействии на нее мне больно», - объяснила она.

Кудрявцева по рекомендации врачей разрабатывает ногу самостоятельно, а также добросовестно ходит на специальные процедуры.

«Мне делают лазер, магниты, массажи, убирают отек, воспаление», - уточнила Лера.

По словам телеведущей, полное восстановление прогнозируется не ранее чем через полгода.

8 апреля во время солнечного затмения можно будет увидеть редкую комету Понса-Брукса. Лера призналась, что находится в предвкушении данного события. По словам знаменитости, она является «фанатом космоса». На протяжении нескольких лет Кудрявцева жила в Звездном городке и «мучала» космонавтов и зятя вопросами.