Федор Добронравов появился на публике после перенесенной операции

Ранее Федор Добронравов обратился в клинику с жалобой на боли в спине и затрудненное глотание. При обследовании медики обнаружили новообразование в позвоночнике. Потребовалась срочная нейрохирургическая операция.

После выписки из клиники Федор Викторович некоторое время не появлялся на публике. Ему предстоит длительный период реабилитации. Добронравов отменил все выступления со своим участием. До января 2025 года артист не планирует появляться на сцене, пишет портал vokrug.tv.

И вот стало известно, что Федор Викторович пришел на вечер памяти Александра Ширвиндта, который на днях прошел в Москве. От беседы с представителями прессы артист уклонился.

Медики отметили, что Добронравов вовремя обратился в клинику, так как без своевременного вмешательства он мог бы остаться инвалидом.