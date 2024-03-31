Сати Казанова вынуждена лечить вывихнутую челюсть

Сати Казанова в личном блоге призналась подписчикам, что вынуждена носить специальное устройство — ортез, которое необходимо для лечения вывихнутой челюсти. Об этом информирует gazeta.ru.

«У меня во рту новый девайс, называется ортез. Это для вывихнутой челюсти, которая уже не вправляется. С этим устройством я должна прожить три, а то и шесть месяцев. Я его снимаю, чтобы почистить зубы. Я не согласна с ним выступать на сцене, поэтому буду снимать на время концертов, поэтому обещаю четкую дикцию без лица неандертальца», — сообщила певица.

Сати посоветовала тем, у кого щелкают суставы челюсти при открывании рта, обязательно пообщаться с хирургом. Она объяснила, что теперь есть инновационные безоперационные методы, помогающие справиться с этой проблемой.

Экс-солистка группы «Фабрика» в интервью порталу WMJ рассказала о намерении уехать жить в Италию. Родом оттуда ее муж – фотограф Стефано Тиоццо, там же супруги уже приобрели дом. По словам певицы, эти планы она вынашивала не один год, но отечественный шоу-бизнес никак не отпускал Сати.