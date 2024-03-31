Обнародованы доходы Бари Алибасова

У Бари Алибасова серьезные проблемы со здоровьем. Но продюсер может позволить себе и уход, и лечение – финансы это дозволяют.

Созданная им группа «На-На» продолжает давать концерты и собирать залы. 76-летний продюсер получает 20% прибыли, это примерно 100 тысяч рублей с каждого концерта. Солист Владимир Политов рассказал, что в обычно группа дает 15 концертов в месяц.

«100 тысяч — это с концерта. В среднем 15 концертов в месяц», - сказал он.

Также Бари Каримович получает хорошую пенсию, пишут 7days.ru.

«У него и настоящая пенсия нормальная. Он получает пенсию как заслуженный артист, надбавку получает — 38 тысяч рублей. И потом он еще получает надбавку как человек, на голове которого испытывали ядерную бомбу. В Семипалатинске ядерный полигон, он же рядом, в Чарске, жил», — объяснил музыкант.

Продюсер Игорь Сандлер рассказал, как новая жена Елена изменила жизнь продюсера группы "На-На" Бари Алибасова. Его цитирует 5 Канал.

«Когда я к Бари приезжал домой года полтора-два назад, когда еще не было Лены, это очень удручающее было зрелище. Все запущено, в грязи было, скомканные постели, обросший Бари», - вспоминает он.

Появление в доме Елены он сравнил с «солнцем в окошке».