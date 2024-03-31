Телеведущий разоблачил гипнотизеров

Александр Пушной, ведущий телепрограммы «Удивительные люди» на канале «Россия 1», решил испытать на себе умения гипнотизеров. Гостями студии были Максим Котов и Григорий Горбатько, которые утверждали, что более десяти лет занимаются гипнозом и имеют достаточную квалификацию.

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Первыми были приглашены люди из зрительного зала. Два человека действительно погрузились в сон. Для точности эксперимента Пушной предложил загипнотизировать себя самого. У Котова и Горбатько это не получилось.

«Нас пытались обмануть. Я не могу допустить обмана в этой программе», - заявил Пушной.

Телеведущий предположил, что зрители были убеждены в том, что их введут в гипнотический сон, и свою роль сыграл эффект, аналогичный эффекту плацебо, пишет «Московский Комсомолец».

Ранее СМИ писали о череде загадочных смертей, которые преследуют участников «Битвы экстрасенсов» и других подобных шоу о людях со сверхъестественными способностями.

Так, среди умерших в том числе оказался маг Алексей Фад, утверждавший, что знает секрет бессмертия. Экстрасенс скончался в июне 2009 года, когда праздновал в Турции 50-летний юбилей.