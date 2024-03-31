Пенсионный Фонд подал в суд на Светлакова

Пенсионный фонд России обратился в мировой суд с исками к шоумену Сергею Светлакову. Организация требует от артиста выплатить 600 рублей. Как пишут news.ru, иски были поданы еще в феврале.

Предположительно, Светлаков не подал сведения о своей компании ООО «Студия Свердловск» и не перечислил часть доходов в ПФР.

Иск к Светлакову не уникален. 21 марта стало известно, что ПФР обратился в суд с требованием взыскать с певицы Веры Брежневой долг. Отмечалось, что магазин Myseasons артистки недоплатил в ПФР 500 рублей после того, как она уехала из России в начале СВО.