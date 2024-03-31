Американцы сочли чрезмерной стоимость билетов на выступление Орбакайте

Русскоязычные американцы выразили недовольство ценой билетов на концерт певицы Кристины Орбайкате. Ранее она анонсировала выступления в США. Первый концерт должен был состояться в баре-ресторане Level в Нью-Йорке.

Как сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой на зарубежные источники, организаторы выступления официально не показывали стоимость билетов и называли ее только по телефону.

Люди были неприятно удивлены – им предлагали заплатить 350-450 долларов за «специального гостя». Некоторые отказывались от бронирования; свое недовольство жители города выражают в социальных сетях.

Проживающую в США певицу Кристину Орбакайте могут признать иностранным агентом в России. Об этом сообщил продюсер Сергей Дворцов. Он напомнил, что представители Орбакайте ранее уверили, что Кристина посетит госпиталь, в котором проходят лечение после ранений российские военные. Однако вскоре в Сети появились анонсы апрельских концертов певицы в американских барах.