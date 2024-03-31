Названа сумма, которую Моргенштерн* перевел пострадавшим в «Крокусе»

Рэп-музыкант Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил, что сдержал свое слово и финансового помог тем, кого затронула террористическая атака на красногорский «Крокус Сити Холл». Артист за минувшую неделю собрал около 15 млн рублей, 12,5 млн из них уже были переданы врачам и пострадавшим.

По его словам, 5,9 млн рублей отправлены медикам, которые оказывали помощь пострадавшим при теракте, более 4 млн рублей получили родные погибших и получивших травмы. Также отдельно были награждены школьники, проявившие мужество во время атаки и помогавшие посетителям центра эвакуироваться — Ислам Халилов и Артем Донсков получили по одному миллиону рублей. Артист также добавил, что направил 230 тысяч рублей в больницы для закупки оборудования.

Музыкант подчеркнул, что работа продолжается и призывал остальных не стесняться и обращаться за помощью, при этом есть возможность остаться полностью анонимным. Однако рэпер предупредил, что всех, кто попытается обмануть, он будет публично деанонить — расскажет в Сети о личностях несостоявшихся мошенников.

Ранее Алишер Моргенштерн заявил о намерении подать в суд на лейбл Rhymes Music после скандала с пабликом «Рифмы и Панчи». Причиной конфликта стали обвинения в адрес администраторов группы, которые, по мнению музыканта, проявили национализм после теракта в «Крокусе».