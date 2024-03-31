Политов рассказал, как познакомился со своей второй супругой

Владимир Политов из группы «На-На» пришел на шоу «Секрет на миллион» со своей 29-летней супругой Ольгой. Самому музыканту 53 года.

Как рассказал участник группы «На-На», познакомились они через интернет. Ольга написала Политову, попросила помочь сделать подарок отцу - купить билеты на концерт «На-На» и сделать совместный снимок с участниками группы. Когда группа приехала выступать в Благовещенск, папа Ольги получил и билеты, и фотографию, рассказывает ntv.ru.

После этого Владимир и Ольга стали переписываться.

«Оля написала, что приезжает в Москву работать. 1,5 года просто переписывались. Предложил Оле пожить вместе. Сначала отношения не очень складывались: расходились, сначала, конечно, не клеилось. Однажды меня переклинило, и я понял, что этой мой человек: и жена, и подруга, и любовница. Жили три года вместе. На Новый год подарил ей кольцо с бриллиантом. Хотели поехать в Париж, но началась пандемия. Пришлось всё отменить», - рассказал Политов.

Ольга и Владимир поженились в 2021 году, а через два года у них родился сын Артем.

Владимир Политов – бессменный участник легендарной группы «На-На». Красавчик всегда был любимчиком девушек и отбоя от фанаток у солиста не было.