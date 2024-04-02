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Певица Кэти Перри появилась на публике в сетчатом платье и нижнем белье

<p>Американская певица <strong>Кэти Перри</strong> вновь привлекла внимание прессы своим провокационным образом, на&nbsp;этот раз появившись в&nbsp;прозрачном платье из&nbsp;<strong>сетки</strong>, под которым было видно ее нижнее белье, пишет <a href="https://csn-tv.ru/posts/id271020-keti-perri-pereshla-vse-grani-razumnogo" target="_blank" rel="noopener">Центральная Служба Новостей</a>.</p><p>Наряд с открытыми боками и декорированный красными лентами, <strong>знаменитость </strong>выбрала для церемонии вручения премии<strong> iHeartRadio Music Awards</strong>. На мероприятии в Лос-Анджелесе 39-летняя артистка уверенно позировала перед камерами, представив смелый <strong>образ</strong>, который дополняли черные сапоги до колен на высоком каблуке и футуристические солнцезащитные <strong>очки</strong>.</p><p><strong>Кэти Перри</strong>, которая известна своими экспериментами с&nbsp;внешним видом, оставила свои волосы прямыми, придав им&nbsp;немного объема, и&nbsp;не&nbsp;пренебрегла макияжем в&nbsp;нюдовых тонах. Причины, побудившие ее&nbsp;снова демонстрировать провокационный <strong>образ </strong>на&nbsp;публике, остаются неизвестными, однако ее&nbsp;фанаты выразили восторг по&nbsp;поводу ее&nbsp;внешности и&nbsp;физической <strong>формы</strong>.</p><p>Не&nbsp;менее интересен и&nbsp;тот факт, что <strong>певица</strong>, которая в&nbsp;прошлом году заметно постройнела, не&nbsp;делится секретами своей <strong>диеты</strong>, хотя известно, что она решила отказаться от&nbsp;алкогольных напитков.</p>

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