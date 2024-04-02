Певица Кэти Перри появилась на публике в сетчатом платье и нижнем белье

<p>Американская певица <strong>Кэти Перри</strong> вновь привлекла внимание прессы своим провокационным образом, на этот раз появившись в прозрачном платье из <strong>сетки</strong>, под которым было видно ее нижнее белье, пишет <a href="https://csn-tv.ru/posts/id271020-keti-perri-pereshla-vse-grani-razumnogo" target="_blank" rel="noopener">Центральная Служба Новостей</a>.</p><p>Наряд с открытыми боками и декорированный красными лентами, <strong>знаменитость </strong>выбрала для церемонии вручения премии<strong> iHeartRadio Music Awards</strong>. На мероприятии в Лос-Анджелесе 39-летняя артистка уверенно позировала перед камерами, представив смелый <strong>образ</strong>, который дополняли черные сапоги до колен на высоком каблуке и футуристические солнцезащитные <strong>очки</strong>.</p><p><strong>Кэти Перри</strong>, которая известна своими экспериментами с внешним видом, оставила свои волосы прямыми, придав им немного объема, и не пренебрегла макияжем в нюдовых тонах. Причины, побудившие ее снова демонстрировать провокационный <strong>образ </strong>на публике, остаются неизвестными, однако ее фанаты выразили восторг по поводу ее внешности и физической <strong>формы</strong>.</p><p>Не менее интересен и тот факт, что <strong>певица</strong>, которая в прошлом году заметно постройнела, не делится секретами своей <strong>диеты</strong>, хотя известно, что она решила отказаться от алкогольных напитков.</p>