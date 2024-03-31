Стали известны подробности смерти участницы «Дома-2» Либерж

Утром 31 марта одна из участниц реалити-шоу «Дом-2» Анна Якунина рассказала о кончине своей коллеги по съемочной площадке Либерж Кпадону. Недавно стало известно, что Либерж умерла у себя в квартире почти 1,5 месяца назад.

© кадр из реалити-шоу «Дом-2»

Эту информацию позднее подтвердила еще одна участница передачи — Алиана Устиненко.

— Все правда. 41 день назад. Малышка, покойся с миром. Ничего не могу говорить, просто нет никаких слов. Сейчас главное дозвониться, достучаться до родителей. Они не в курсе и ничего еще не знают. Большая просьба не негативить на любую тему, а просто принять и вспоминать хорошее, — сообщила Устиненко в своей соцсети.

Якунина сообщила о возможной смерти экс-участницы проекта Либерж Кпадону утром 31 марта. О своих догадках она рассказала в личном блоге. Со слов Якуниной, соответствующая информация поступила от соседей Кпадону, которые якобы видели, как тело девушки выносили из квартиры.

Днем ее коллега по «Дому-2» Устиненко рассказала, что у нее нет точной информации о смерти коллеги. В связи с этим она просит заранее не хоронить Либерж.

В феврале Либерж Кпадону сообщила в личном блоге об обнаружении у нее опухоли и дальнейшей госпитализации. Ей должны были провести операции.